На Закарпатье обезвредили вражескую ДРГ

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"В области продолжают осуществлять контрразведывательные и контрдиверсионные мероприятия. В рамках такой деятельности обезвредили диверсионную группу, которая готовилась к совершению преступлений на территории Украины. Проводятся следственные действия", - сообщил председатель ОГА.

Детали

Он призвал всех быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных действиях неустановленных лиц на территории Закарпатья.