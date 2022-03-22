На Закарпатье обезвредили вражескую ДРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На Закарпатье обезвредили диверсионную группу, которая готовилась к совершению преступлений на территории Украины. О задержании диверсантов сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта в Telegram, пишет УНН.
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"В области продолжают осуществлять контрразведывательные и контрдиверсионные мероприятия. В рамках такой деятельности обезвредили диверсионную группу, которая готовилась к совершению преступлений на территории Украины. Проводятся следственные действия", - сообщил председатель ОГА.
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Он призвал всех быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных действиях неустановленных лиц на территории Закарпатья.