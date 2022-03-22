На Закарпатті знешкодили ворожу ДРГ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Закарпатті знешкодили диверсійну групу, яка готувалася до вчинення злочинів на території України. Про затримання диверсантів повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram, пише УНН.
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"В області продовжують здійснювати контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи. У межах такої діяльності знешкодили диверсійну групу, яка готувалася до вчинення злочинів на території України. Проводяться слідчі дії", - повідомив голова ОДА.
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Він закликав усіх бути пильними та повідомляти до правоохоронних органів про будь-які підозрілі дії невстановлених осіб на території Закарпаття.