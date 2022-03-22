На Закарпатті знешкодили ворожу ДРГ

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"В області продовжують здійснювати контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи. У межах такої діяльності знешкодили диверсійну групу, яка готувалася до вчинення злочинів на території України. Проводяться слідчі дії", - повідомив голова ОДА.

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Він закликав усіх бути пильними та повідомляти до правоохоронних органів про будь-які підозрілі дії невстановлених осіб на території Закарпаття.