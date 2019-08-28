На Закарпатье столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. На Закарпатье, в Раховском районе столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. В результате ДТП в больницу попали шестеро пассажиров автобуса и пассажир легковушки. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 28 августа, около 7:00, в полицию Раховского района поступила информация о ДТП с пострадавшими в поселке Ясиня.
Как выяснилось, на автодороге Мукачево-Рогатин, возле АЗС в районе пгт Ясиня, столкнулись легковушка Skoda Superb и рейсовый автобус марки "Эталон". От удара автобус перевернулся, а легковушка снесла ограду и въехала в кювет.
По предварительной информации, 21-летний водитель Skoda, житель села Нижняя Апша Тячевского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом под управлением 64-летнего жителя села Розтоки Раховского района.
В автобусе на момент аварии находились 25 пассажиров. Шестерых из них госпитализировали в больницу каретой скорой медицинской помощи. Также в медучреждение за помощью обратилась пассажир легковушки, жена водителя.
По факту ДТП с пострадавшими полиция открыла уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). По делу будет назначен ряд экспертиз, в ходе которых выяснят окончательные причины ДТП.
Напомним, в Черкасской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, в результате чего три человека погибли и девять получили травмы.