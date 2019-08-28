На Закарпатті зіткнулись легковик та маршрутка, постраждали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Закарпатті, у Рахівському районі зіткнулися рейсовий автобус та автомобіль. Унаслідок ДТП до лікарні потрапили шестеро пасажирів автобуса та пасажир легковика. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 28 серпня, близько 7:00, до поліції Рахівщини надійшла інформація про ДТП з потерпілими у селищі Ясіня.
Як з’ясувалося, на автодорозі сполученням Мукачево-Рогатин, біля АЗС в районі смт Ясіня, зіткнулися легковик Skoda Superb та рейсовий автобус марки "Еталон". Від удару автобус перекинувся, а легковик зніс загорожу та в’їхав у кювет.
За попередньою інформацією, 21-річний водій Skoda, житель села Нижня Апша Тячівського району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом під керуванням 64-річного жителя села Розтоки Рахівського району.
В автобусі на момент аварії перебували 25 пасажирів. Шістьох з них госпіталізували до лікарні каретою швидкої медичної допомоги. Також до медзакладу по допомогу звернулася пасажир легковика, дружина водія.
За фактом ДТП з потерпілими поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У справі буде призначено ряд експертиз, у ході яких з’ясують остаточні причини автопригоди.
Нагадаємо, на Черкащині зіткнулися легковий автомобіль та рейсовий автобус, внаслідок чого троє людей загинули і дев'ять отримали травми.