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У зіткненні "Богдана" і легковика травмувалися дев'ятеро людей

У зіткненні "Богдана" і легковика травмувалися дев'ятеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. На Черкащині зіткнулися легковий автомобіль та рейсовий автобус, внаслідок чого троє людей загинули і дев'ять отримали травми разного ступеня тяжкості. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області.

ДТП сталася на виїзді з смт Чорнобай між автомобілем Daewoo Lanos та рейсовим автобусом "Богдан" сполученням "Миргород-Черкаси". Внаслідок зіткнення водій та два пасажира автомобіля Daewoo Lanos загинули.

Один пасажир легковика та вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

За цим фактом слідче управління ГУНП в Черкаській області відкрило кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення двох автомобілів отримали травми жінка та маленька дитина.

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