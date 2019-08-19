В столкновении "Богдана" и легковушки травмировались девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Черкасской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, в результате чего три человека погибли и девять получили травмы разной степени тяжести. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.
ДТП произошло на выезде из пгт Чернобай между автомобилем Daewoo Lanos и рейсовым автобусом "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы". В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли.
Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.
По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей получили травмы женщина и маленький ребенок.