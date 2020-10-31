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На Закарпатье со стрельбой остановили контрабандистов сигарет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. На Закарпатье пограничники не допустили незаконного перемещения через украинскую-румынскую границу табачной продукции. Так, для того чтобы остановить контрабандистов им пришлось осуществить предупредительный выстрел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Во время патрулирования береговой отмели реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, наряд отдела "Дилове" заметил неизвестных, которые несли на плечах обернутые полиэтиленом пакеты. Законные требования военнослужащих контрабандисты проигнорировали даже после предупредительного выстрела, но бросили свой груз и прибегли к бегству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники планировали перевезти через границу около 2 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. По данному факту в адрес ГФС и Нацполиции направлены уведомления об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины.

Так, табачные изделия доставили в пограничное подразделение для дальнейшей их передачи компетентным органам. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям на границе.

Напомним, в Волынской области на пункте пропуска на украинской границе обнаружили почти десять килограммов марихуаны в автомобиле гражданина Литвы, который следовал в Польшу.

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