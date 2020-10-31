На Закарпатті зі стріляниною зупинили контрабандистів цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Закарпатті прикордонники не допустили незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової продукції. Так, для того аби зупинити контрабандистів їм довелося здійснити попереджувальний постріл. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією, наряд відділу „Ділове“ помітив невідомих, що несли на плечах обгорнуті поліетиленом пакунки. Законні вимоги військовослужбовців контрабандисти проігнорували навіть після попереджувального пострілу, натомість покидали свої ноші та вдалися до втечі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що зловмисники планували перемістити через кордон близько 2 тис. пачок сигарет з білоруськими акцизними марками. За цим фактом на адресу ДФС та Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України.
Так, тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам. Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправних дій на кордоні.
Нагадаємо, у Волинській області на пункті пропуску на українському кордоні виявили майже десять кілограмів марихуани в автомобілі громадянина Литви, який слідував до Польщі.