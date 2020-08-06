На Закарпатье задержали группу вымогателей, которые шантажировали людей пикантными видео
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Ужгороде задержали трех вымогателей, которые шантажировали мужчин распространением пикантных видео с их участием. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.
"Главным действующим лицом была 29-летняя женщина. Так, по определенному плану, женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и, когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру. После этого, мужчина, которого на "горячем" поймали, получал предложение откупиться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшему угрожали распространить видео среди его родных или публично, через социальные сети. В качестве откупа предлагали оплатить 2000 долларов. Правоохранители задержали группу вымогателей 5 августа. Задержанные оказались жителями Львовской области. Им инкриминируют ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины - вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
"Все трое фигурантов задержаны и в порядке статьи 208 УПК помещены в изолятор временного содержания. За содеянное преступникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, весной в Ужгороде сотрудники СБУ блокировали деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан.