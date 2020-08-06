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На Закарпатті затримали групу вимагачів, які шантажували людей пікантними відео

На Закарпатті затримали групу вимагачів, які шантажували людей пікантними відео

Київ • УНН

 • 17886 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Ужгороді затримали трьох вимагачів, які шантажували чоловіків розповсюдженням пікантних відео за їх участі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.

"Головною дійовою особою була 29-річна жінка. Так, за визначеним планом, жінка знайомилася з чоловіками, зваблювала їх, та коли справа доходила до інтиму, у розпалі процесу до помешкання вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру. Після цього, чоловік, якого на гарячому впіймали, отримував пропозицію відкупитися", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілому погрожували розповсюдити відео серед його рідних чи публічно, через соціальні мережі. У якості відкупу пропонували сплатити 2000 доларів. Правоохоронці затримали групу вимагачів 5 серпня. Затримані виявилися жителями Львівській області. Їм інкримінують ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Всіх трьох фігурантів затримано і в порядку статті 208 КПК поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до 7 років", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, навесні в Ужгороді співробітники СБУ блокували діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян.

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