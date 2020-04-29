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На Закарпатье задержали криминального "авторитета", который хотел контролировать регион

На Закарпатье задержали криминального "авторитета", который хотел контролировать регион

Киев  •  УНН

 • 28372 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На Закарпатье полиция задержала 55-летнего криминального "авторитета" из Армении, который планировал контролировать преступные группы в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя своих сторонников с криминальной среды и планировал взять под свою "крышу" и контроль преступные группы, которые собираются "работать" в регионе", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что когда начали отрабатывать информацию, выяснили, что этого человека в прошлом году было выдворено за пределы Украины с пятилетней запретом въезда.

"Но человек с такими данными через официальные пункты пропуска на территорию нашей страны не выезжал. Следовательно, для идентификации личности и дальнейшего установления путей попадания в Украину, отправили соответствующий запрос к коллегам из Армении", - добавляется в сообщении.

Так, в 2019 году за нарушение миграционного законодательства был задержан с последующим выдворением за пределы Украины.

"Однако решение суда о выдворении неоднократно оспаривали в судах его представители, что затягивало процесс, но уже в августе прошлого года "авторитет" принудительно покинул территорию. По информации оперативников, мужчина пересек границу через пункт пропуска в Черновицкой области, предоставив при этом поддельный паспорт. Ответ иностранных коллег на наш запрос только подтвердил эту информацию", - отметил руководитель управления стратегических расследований.

Кроме того, было установлено, что данное лицо планирует взять под свой так называемый криминальный контроль, регион. Чтобы его не задержали, человек долго не оставался на одном месте и каждые три-четыре дня менял места жительства. Данный факт был препятствием в планировании мероприятий по его задержанию.

Несмотря на меры конспирации, ведь мужчина незаконно находился на территории Украины и понимал последствия в случае его задержания, место нахождения 55-летнего криминального "авторитета" и дату возможного его переезда в другое место было установлено.

Чтобы помешать его преступным планам были проведены мероприятия для его задержания.

Отмечается, что человек имеет за плечами немалый тюремный опыт - 12 лет лишения свободы. В свое время за свои "достижения" получил "вора в законе" - определенный статус в преступном мире.

Сейчас сотрудниками областной миграционной службы в отношении мужчины составлено административные протоколы. В ближайшее время будет решен вопрос о его принудительном выдворении с территории Украины.

Напомним, на Закарпатье полиция провела спецоперацию против вооруженной банды, которая планировала "контролировать регион".

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