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На Закарпатті затримали кримінального “авторитета”, який хотів контролювати регіон

На Закарпатті затримали кримінального “авторитета”, який хотів контролювати регіон

Київ • УНН

 • 28373 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Закарпатті поліція затримала 55-річного кримінального “авторитета” із Вірменії, який планував контролювати злочинні групи у регіоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“55-ти річний уродженець Вірменії збирав навколо себе своїх прихильників із кримінального середовища та планував взяти під свій „дах“ та контроль злочинні групи, які збираються „працювати“ в регіоні”, — сказано у повідомленні.

У поліції зазначили, що коли почали відпрацьовувати інформацію, з’ясували, що цього чоловіка у минулому році було видворено за межі України з п’ятирічною забороною в’їзду.

“Однак людина з такими даним через офіційні пункти пропуски на територію нашої країни не виїжджала. Відтак, для ідентифікації особи та подальшого встановлення шляхів потрапляння до України, відправили відповідний запит до колег з Вірменії”, — додається у повідомленні.

Так, у 2019 році за порушення міграційного законодавства його було затримано з подальшим видворенням за межі України.

“Однак рішення суду про видворення неодноразово оскаржували у судах його представники, що затягувало процес, але вже у серпні минулого року „авторитет“ примусово покинув територію. За інформацією оперативників, чоловік перетнув кордон через пункт пропуску у Чернівецькій області, надавши при цьому підроблений паспорт. Відповідь іноземних колег на наш запит тільки підтвердила цю інформацію”, — зазначив керівник управління стратегічних розслідувань.

Крім того, було встановлено, що дана особа планує взяти під свій, так званий, кримінальний контроль, регіон. Аби його не затримали, чоловік довго не залишався на одному місці й кожні три-чотири дні змінював місця проживання. Даний факт був перешкодою у плануванні заходів по його затриманню.

Незважаючи на заходи конспірації, адже чоловік незаконно перебував на території України та розумів наслідки у разі його затримання, місце знаходження 55-річного кримінального “авторитета” та дату можливого його переїзду до іншого місця було встановлено.

Аби завадити його злочинним планам було проведено заходи для його затримання.

Зазначається, що чоловік має за плечима немалий тюремний досвід — 12 років позбавлення волі. Свого часу за свої “досягнення” отримав “злодія в законі” — певний статус у злочинному світі.

Наразі працівниками обласної міграційної служби відносно чоловіка складені адміністративні протоколи. Найближчим часом буде вирішено питання щодо його примусового видворення з території України.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція провела спецоперацію проти озброєної банди, що планувала “контролювати регіон”.

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