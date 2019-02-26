На Закарпатье запустили слухи о раздаче школьникам сладостей с психотропами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сотрудники полиции Закарпатья проверяют информацию о возможном распространении сладостей с психотропными веществами среди учащихся учебных заведений, о чем заявляют некоторые ужгородцы. Полиция просит родителей сохранять спокойствие и не распространять сведения, которые пока не имеют никакого подтверждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"Сотрудники полиции выясняют информацию, которая на днях появилась в соцсетях, о возможном распространении неизвестными лицами психотропных веществ. По словам некоторых ужгородцев, речь идет о том, что школьникам учебных заведений областного центра неизвестные предлагают сладости и напитки, которые могут содержать наркотические вещества", - сообщили в полиции.
Правоохранители сообщают, что "никаких заявлений или обращений в полицию о подобных фактах не поступало".
"Информация, которую распространили в соцсетях, не подтверждается", - заверили в полиции.
Напомним, в Харькове интернет-магазин сбывал наркотики через "закладки".