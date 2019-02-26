На Закарпатті запустили чутки про роздачу школярам солодощів з психотропами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Працівники поліції Закарпаття перевіряють інформацію про можливе розповсюдження солодощів із психотропними речовинами серед учнів навчальних закладів, про що заявляють деякі ужгородці. Поліція просить батьків зберігати спокій та не поширювати відомості, які поки що не мають жодного підтвердження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

"Працівники поліції з’ясовують інформацію, яка днями з’явилася в соцмережах, про можливе поширення невідомими особами психотропних речовин. За словами деяких ужгородців, йдеться про те, що школярам навчальних закладів обласного центру невідомі особи пропонують солодощі та напої, які можуть містити наркотичні речовини", - повідомили у поліції.

Правоохоронці повідомляють, що "жодних заяв чи звернень до поліції про подібні факти не надходило".

"Інформація, яку розповсюдили в соцмережах, не підтверджується", - запевнили у поліції.

Нагадаємо, у Харкові інтернет-магазин збував наркотики через "закладки".

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