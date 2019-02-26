На Закарпатті запустили чутки про роздачу школярам солодощів з психотропами

"Працівники поліції з’ясовують інформацію, яка днями з’явилася в соцмережах, про можливе поширення невідомими особами психотропних речовин. За словами деяких ужгородців, йдеться про те, що школярам навчальних закладів обласного центру невідомі особи пропонують солодощі та напої, які можуть містити наркотичні речовини", - повідомили у поліції.

Правоохоронці повідомляють, що "жодних заяв чи звернень до поліції про подібні факти не надходило".

"Інформація, яку розповсюдили в соцмережах, не підтверджується", - запевнили у поліції.

Нагадаємо, у Харкові інтернет-магазин збував наркотики через "закладки".