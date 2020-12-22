На Закарпатье замерзло озеро Синевир
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Закарпатской области замерзло самое большое по площади высокогорное озеро Украины - Синевир. Об этом свидетельствуют фотографии опубликованные в социальных сетях, передает УНН.
Так, пользователи в соцсетях распространяют фотографии замерзшего озера. На фото видно, как туристы свободно гуляют по льду.
Никаких предупредительных знаков об опасности перемещения водоемом нет.
СПРАВКА: Синевир - это самое большое озеро украинских Карпат. Расположено в Межгорском районе Закарпатской области, в горном массиве Внутренние Горганы. Входит в состав Национального природного парка "Синевир".
Как сообщалось, в Украине 24-25 декабря, когда сочельник и Рождество Христово празднуют христиане западного обряда, ожидается дождь с мокрым снегом, придет определенное потепление.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.