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На Закарпатье замерзло озеро Синевир

Киев • УНН

 • 32452 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Закарпатской области замерзло самое большое по площади высокогорное озеро Украины - Синевир. Об этом свидетельствуют фотографии опубликованные в социальных сетях, передает УНН.

На Закарпатье замерзло озеро Синевир

Так, пользователи в соцсетях распространяют фотографии замерзшего озера. На фото видно, как туристы свободно гуляют по льду.

Никаких предупредительных знаков об опасности перемещения водоемом нет.

СПРАВКА: Синевир - это самое большое озеро украинских Карпат. Расположено в Межгорском районе Закарпатской области, в горном массиве Внутренние Горганы. Входит в состав Национального природного парка "Синевир".

Как сообщалось, в Украине 24-25 декабря, когда сочельник и Рождество Христово празднуют христиане западного обряда, ожидается дождь с мокрым снегом, придет определенное потепление.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

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