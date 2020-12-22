На Закарпатті замерзло озеро Синевир
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Закарпатській області замерзло найбільше за площею високогірне озеро України – Синевир. Про це свідчать фотографії опубліковані в соціальних мережах, передає УНН.
Так, користувачі в соцмережах поширюють фотографії замерзлого озера. На фото видно, як туристи вільно гуляють по кризі.
Ніяких попереджувальних знаків про небезпеку переміщення водоймою немає.
ДОВІДКА: Синевир – це найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване в Міжгірському районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні Ґорґани. Входить до складу Національного природного парку «Синевир».
Як повідомлялося, в Україні 24-25 грудня, коли святвечір і Різдво Христове святкують християни західного обряду, очікується дощ з мокрим снігом, прийде певне потепління.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.