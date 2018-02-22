На Закарпатье спасли шестерых заблудившихся лыжников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Вчера в районе горы Драгобрат во время катания на лыжах потеряли ориентиры шесть туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Закарпатской области.
Первый случай произошел 21 февраля в 19:00: в ОКЦ поступило сообщение о том, что в районе горы Драгобрат, Раховского района во время катания на лыжах потеряла ориентир местности и заблудилась группа туристов в составе 5-ти человек. Все жители г.Киев.
“Около 20:00 группу туристов в полном составе найдено близ горы Жандарм Раховского района. Состояние здоровья туристов удовлетворительное. Всех сопроводили к горнолыжной базе "Драгобрат”, - говорится в сообщении.
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В том же районе во время катания на лыжах потерял ориентир местности и заблудился житель Львова. Сообщение в ОКЦ поступило в 19:58.
“Около 02:45 его нашли и доставили в горнолыжную базу "Драгобрат". Медицинская помощь не оказывалась”, - сообщают спасатели.
Напомним, на Закарпатье спасатели нашли трех туристов, которые заблудились на горе Драгобрат.