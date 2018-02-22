На Закарпатье спасли шестерых заблудившихся лыжников

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61520 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74276 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77055 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106763 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100253 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104496 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111483 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122768 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134273 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На Закарпатье спасли шестерых заблудившихся лыжников

На Закарпатье спасли шестерых заблудившихся лыжников

Киев  •  УНН

 • 8359 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Вчера в районе горы Драгобрат во время катания на лыжах потеряли ориентиры шесть туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Первый случай произошел 21 февраля в 19:00: в ОКЦ поступило сообщение о том, что в районе горы Драгобрат, Раховского района во время катания на лыжах потеряла ориентир местности и заблудилась группа туристов в составе 5-ти человек. Все жители г.Киев.

“Около 20:00 группу туристов в полном составе найдено близ горы Жандарм Раховского района. Состояние здоровья туристов удовлетворительное. Всех сопроводили к горнолыжной базе "Драгобрат”, - говорится в сообщении.

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В том же районе во время катания на лыжах потерял ориентир местности и заблудился житель Львова. Сообщение в ОКЦ поступило в 19:58.

“Около 02:45 его нашли и доставили в горнолыжную базу "Драгобрат". Медицинская помощь не оказывалась”, - сообщают спасатели.

Напомним, на Закарпатье спасатели нашли трех туристов, которые заблудились на горе Драгобрат.

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