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На Закарпатті врятували шістьох заблукалих лижників

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Вчора в районі гори Драгобрат під час катання на лижах втратили орієнтири шість туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Закарпатській області.

Перший випадок стався 21 лютого о 19:00: до ОКЦ надійшло повідомлення про те, що в районі гори Драгобрат, Рахівського району під час катання на лижах втратила орієнтир місцевості та заблукала група туристів у складі 5-ти осіб. Усі жителі м. Києва.

“Близько 20:00 групу туристів у повному складі знайдено поблизу гори Жандарм Рахівського району. Стан здоров’я туристів задовільний. Усіх супроводжено до гірськолижної бази Драгобрат”, – йдеться у повідомленні.

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У тому ж районі під час катання на лижах втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець м. Львів. Повідомлення до ОКЦ надійшло о 19:58.

“Близько 02:45 його знайшли та доправили до гірськолижної бази Драгобрат. Медична допомога не надавалась”, – повідомляють рятувальники.

Нагадаємо, на Закарпатті рятувальники знайшли трьох туристів, які заблукали на горі Драгобрат.

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