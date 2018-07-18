На Закарпатье изъяли более 1100 бутылок суррогатного коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Ужгороде правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха, где производили суррогатный коньяк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
Как сообщили правоохранители, в рамках уголовного производства проведен ряд санкционированных обысков в г. Ужгороде, в ходе которых прекращена деятельность незаконного подпольного цеха по производству коньяка.
"В ходе проведенного обыска в одном из частных домов города Ужгорода, обнаружено и изъято партию фальсифицированного коньяка "Тиса", "Карпаты", "Ужгород", "Закарпатский" с поддельными марками акцизного налога Украины общим количеством более 1100 бутылок, около 300 литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта, а также около полусотни литров готовой для разлива в бутылки продукции коричневого цвета", - рассказали в прокуратуре.
Кроме того, в ходе обыска обнаружено и изъято оборудование для изготовления указанного фальсификата, бутылки, тару, канистры, тысячи этикеток и котретикеток, больше 70 000 поддельных марок акцизного сбора и тому подобное.
В настоящее время в рамках уголовного производства начатого по ч.1 ст.204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по документированию противоправной деятельности.
Напомним, в доме ранее судимого жителя Могилев-Подольского (Винницкая область) правоохранители обнаружили более 100 литров спирта, почти 800 литров коньяка и 30 упаковок водки известных торговых брендов.
Также напомним, по словам экспертов, сегодня коньяк довольно часто становится предметом подделок и фальсификата.
Однако, настоящий коньяк от некачественного напитка всегда будет отличать вкус.
"К сожалению, мы наблюдаем тренд, что чем мягче коньяк 3-летней выдержки, тем больше вероятность, что это не настоящий коньяк. Коньяк имеет насыщенный и немного резковатый вкус, ведь выдержка на дубе насыщает его дубильными веществами", - пояснил маркетинг-директор компании Beverage Trading Company Алексей Безуглый.
Также, как отмечают специалисты рынка, качественный коньяк никогда не будет слишком дешевым.