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На Закарпатті вилучили більше 1100 пляшок сурогатного коньяку

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КИЇВ. 18 липня. УНН. В Ужгороді правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху, де виробляли сурогатний коньяк. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.

Як повідомили правоохоронці, у рамках кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків у м. Ужгороді, у ході яких припинено діяльність незаконного підпільного цеху по виробництву коньяку.

“У ході проведеного обшуку в одному з приватних будинків міста Ужгорода, виявлено та вилучено партію фальсифікованого коньяку „Тиса“, „Карпати“, „Ужгород“, „Закарпатській“ з підробленими марками акцизного податку України загальною кількістю більше 1100 пляшок, близько 300 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту, а також близько півсотні літрів готової для розливу у пляшки продукції коричневого кольору”, — розповіли у прокуратурі.

Крім того, у ході обшуку виявлено та вилучено устаткування для виготовлення вказаного фальсифікату, пляшки, тару, каністри, тисячі етикеток та котретикеток, більше 70 тисяч підроблених марок акцизного збору тощо.

На даний час, у рамках кримінального провадження розпочатого за ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з документування протиправної діяльності.

Нагадаємо, у будинку раніше судимого жителя Могилів-Подільського (Вінницька область) правоохоронці виявили понад 100 літрів спирту, майже 800 літрів коньяку та 30 упаковок горілки відомих торгових брендів.

Також нагадаємо, за словами експертів, сьогодні коньяк досить часто стає предметом підробок та фальсифікату. Однак, справжній коньяк від неякісного напою завжди буде відрізняти смак.

“На жаль, ми спостерігаємо тренд, що чим м’якше коньяк 3-річної витримки, тим більша ймовірність, що це не справжній коньяк. Коньяк має насичений і трохи різкуватий смак, адже витримка на дубі насичує його дубильними речовинами”, - пояснив маркетинг-директор компанії Beverage Trading Company Олексій Безуглий

Також, як наголошують фахівці ринку, якісний коньяк ніколи не буде надто дешевим.

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