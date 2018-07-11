На Закарпатье разоблачили подполье с 13 нелегалами из Вьетнама
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Оперативники Западного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции разоблачили местонахождение незаконных мигрантов, направлявшихся в Евросоюз. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Оперативные сотрудники Госпогранслужбы и ГУНП в Закарпатской области при поддержке группы реагирования из пограничного подразделения Чопского отряда разоблачили в Закарпатье частное помещение, в котором находились 13 граждан Вьетнама в возрасте от 17 до 43 лет. Среди них было 11 мужчин и 2 женщины”, - говорится в сообщении.
Нелегалов, у которых отсутствовали документы, готовили к незаконной переправке через границу. В доме, который находится в 10 километрах от госграницы, иностранцы ожидали подходящего момента, чтобы реализовать задуманное. По словам задержанных, каждый из них должен был заплатить около 15 тысяч долларов за проникновение в страны Европы.
Кроме того, во время осмотра помещения, правоохранители нашли около 15 ящиков контрабандных табачных изделий.
На место происшествия сразу вызвали следственную группу. Сейчас мигранты помещен в пункт временного содержания пограничного отряда. Продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц к преступной деятельности.
Ранее председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что в 2018 году наплыв нелегалов в Украину увеличился на 25%.