На Закарпатті викрили підпілля із 13 нелегалами з В'єтнаму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Оперативники Західного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з представниками Нацполіції викрили місце переховування незаконних мігрантів, які прямували до Євросоюзу. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Оперативні співробітники Держприкордонслужби та ГУНП в Закарпатській області за підтримки групи реагування від прикордонного підрозділу Чопського загону викрили на Закарпатті приватне помешкання, у якому знаходились 13 громадян В’єтнаму віком від 17 до 43 років. Серед них було 11 чоловіків та 2 жінки”, — йдеться у повідомленні.
Нелегалів, у яких були відсутні документи, готували до незаконного переправлення через кордон. В будинку, що знаходиться за 10 кілометрів від держкордону, іноземці очікували слушного моменту, аби реалізувати задумане. Зі слів затриманих, кожний з них повинен був заплатити близько 15 тисяч доларів за потрапляння до країн Європи.
Крім того, під час огляду помешкання, правоохоронці знайшли близько 15 ящиків контрабандних тютюнових виробів.
На місце події одразу викликали слідчу групу. Наразі мігрантів поміщено в пункт тимчасового тримання прикордонного загону. Тривають подальші заходи по встановлення причетних осіб до злочинної діяльності.
Раніше голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал заявив, що у 2018 році наплив нелегалів до України збільшився на 25%.