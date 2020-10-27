На Закарпатье открыли производство из-за отказа ТИК принимать протоколы участковых комиссий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На Закарпатье члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) отказались принимать избирательную документацию от представителей участковых избирательных комиссий (УИК) и покинули участок. По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
“Вчера, 26 октября, в полицию поступило сообщение о том, что члены территориальной избирательной комиссии отказались принимать избирательную документацию от представителей УИК”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие по вызову, следственно-оперативная группа полиции установила, что вопреки действующему законодательству в Мукачево председатель и члены территориальной избирательной комиссии объявили перерыв в работе на неопределенный срок, не приняли итоговые протоколы заседаний участковых избирательных комиссий и покинули участок.
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Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Одессе работники полиции заметили, как заместитель председателя территориальной избирательной комиссии и секретарь подделывали подписи за отсутствующих членов УИК. Начато расследование, предназначен ряд экспертиз.