На Закарпатті відкрили провадження через відмову ТВК приймати протоколи дільничних комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Закарпатті члени територіальної виборчої комісії (ТВК) відмовилися приймати виборчу документацію від представників дільничних виборчих комісій (ДВК) та покинули дільницю. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.
“Вчора, 26 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про те, що члени територіальної виборчої комісії відмовилися приймати виборчу документацію від представників ДВК”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що прибувши за викликом, слідчо-оперативна група поліції встановила, що всупереч чинному законодавству у Мукачеві голова та члени територіальної виборчої комісії оголосили перерву в роботі на невизначений термін, не прийняли підсумкові протоколи засідань дільничних виборчих комісій та покинули дільницю.
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Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, в Одесі працівники поліції помітили, як заступник голови територіальної виборчої комісії та секретар підробляли підписи за відсутніх членів ДВК. Розпочате розслідування, призначена низка експертиз.