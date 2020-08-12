На Закарпатье пройдут антитеррористические учения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На Закарпатье на следующей неделе состоятся антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии и других силовиков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления СБУ в Закарпатской области.
"19-20 августа 2020 года в Мукачевском и Береговском районах Закарпатья состоятся плановые антитеррористические учения. В тренировках примут участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной и чрезвычайной служб, Госспецсвязи, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Как отмечается, учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. "Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей", - отметили в УСБУ.
Управление СБ Украины в Закарпатской области призвало граждан "с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность".
Напомним, ранее антитеррористические учения анонсировались в Одесской области.