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Антитерористичні навчання пройдуть на Одещині

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Із 3 до 7 серпня 2020 року координаційна група Антитерористичного центру проведе на півдні Одеської області тактико-спеціальне антитерористичне навчання, під час яких будуть використовувати спеціальну техніку та озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу управління Служби безпеки України в Одеській області.

"Упродовж 3-7 серпня 2020 року координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Одеській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання. Тренування відбудуться на території півдня Одеської області (населені пункти Сергіївка, Шабо, Прибережне, Біленьке та прилеглі території) в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Військової служби правопорядку, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Тож, попри те, що у населених пунктах будуть зосереджені спецназівці та військові, жителів районів проведення навчань закликали зберігати спокій.

"Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Управління СБ України в Одеській області звертається до громадян з проханням зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - попередили в управлінні.

Там також запевнили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря пройшли українсько-американські навчання Sea Breeze-2020.

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