Антитеррористические учения пройдут в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. С 3 по 7 августа 2020 года координационная группа Антитеррористического центра проведет на юге Одесской области тактико-специальное антитеррористическое учение, во время которых будут использовать специальную технику и вооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
"В течение 3-7 августа 2020 года координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории юга Одесской области (населенные пункты Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Поэтому, несмотря на то, что в населенных пунктах будут сосредоточены спецназовцы и военные, жителей районов проведения учений призвали сохранять спокойствие.
"Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.
Управления СБ Украины в Одесской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", - предупредили в управлении.
Там также заверили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.
Напомним, в акватории Черного моря прошли украинско-американские учения Sea Breeze-2020.