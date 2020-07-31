Антитеррористические учения пройдут в Одесской области

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96759 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104166 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130094 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109235 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129514 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101754 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102476 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104337 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Антитеррористические учения пройдут в Одесской области

Антитеррористические учения пройдут в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 14977 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. С 3 по 7 августа 2020 года координационная группа Антитеррористического центра проведет на юге Одесской области тактико-специальное антитеррористическое учение, во время которых будут использовать специальную технику и вооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

"В течение 3-7 августа 2020 года координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории юга Одесской области (населенные пункты Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Поэтому, несмотря на то, что в населенных пунктах будут сосредоточены спецназовцы и военные, жителей районов проведения учений призвали сохранять спокойствие.

"Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

Управления СБ Украины в Одесской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", - предупредили в управлении.

Там также заверили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Напомним, в акватории Черного моря прошли украинско-американские учения Sea Breeze-2020.

Украинские Национальные Новости

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