На Закарпатті відбудуться антитерористичні навчання

"19-20 серпня 2020 року в Мукачівському та Берегівському районах Закарпаття відбудуться планові антитерористичні навчання. У тренуваннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної та надзвичайної служб, Держспецзв’язку, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. "Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів", - зауважили в УСБУ.

Управління СБ України в Закарпатській області закликало громадян "із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу".

Нагадаємо, раніше антитерористичні навчання анонсувалися на Одещині.