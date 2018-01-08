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На Закарпатье еще один несовершеннолетний колядник отравился алкоголем

Киев • УНН

 • 10749 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Хустском районе Закарпатской области еще один несовершеннолетний отравился алкоголем во время колядования. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Закарпатской области в сети Facebook, передает УНН.

На Закарпатье еще один несовершеннолетний колядник отравился алкоголем

По словам правоохранителей, третий случай отравления был также зарегистрирован в селе Драгово Хустского района.

"Там так же отравился алкоголем во время угощения на Рождество 13-летний парень. Ребенка в бессознательном состоянии в больницу ночью доставила "скорая". Мальчик находится в реанимации Хустской больницы. Как пояснил 19-летний товарищ пострадавшего, прибывший вместе с ним в больницу, парень во время колядования в селе Драгово употреблял алкогольные напитки у знакомых", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 7 января, в Хустскую районную больницу попали двое 13-летних детей с тяжелым алкогольным отравлением. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

Во всех этих трех случаях отравления алкоголем несовершеннолетних работники полиции привлекут к административной ответственности их родителей за ненадлежащее воспитание своих детей.

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