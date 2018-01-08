На Закарпатті ще один неповнолітній колядник отруївся алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Хустському районі Закарпатської області ще один неповнолітній отруївся алкоголем підчас колядування. Про це повідомила прес-служба ГУНП України в Закарпатській області в мережі Facebook, передає УНН.
За словам правоохоронців, третій випадок отруєння був також зареєстрований у селі Драгово на Хустщині.
"Там так само отруївся алкоголем під час частування на Різдво 13-річний хлопець. Дитину в непритомному стані в лікарню у ночі доставила "швидка". Хлопчик перебуває в реанімації Хустської лікарні. Як пояснив 19-річний товариш потерпілого, який прибув разом із ним в лікарню, хлопець під час колядування в селі Драгово вживав алкогольні напої в знайомих", - розповіли в прес-службі.
Нагадаємо, 7 січня, до Хустської районної лікарні потрапили двоє 13-річних дітей із важким алкогольним отруєнням. Поліція встановила, що два жителі села Драгово Хустського району віком 13 років отруїлися під час колядування алкогольними напоями, якими їх пригостили знайомі.
У всіх цих трьох випадках отруєння алкоголем неповнолітніх працівники поліції притягнуть до адмінвідповідальності їхніх батьків за неналежне виховання своїх дітей.