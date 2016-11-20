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15 марта, 19:03 • 108349 просмотра

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15 марта, 13:44 • 147700 просмотра

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В Закарпатской области пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Таджикистана

В Закарпатской области пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Таджикистана

Киев • УНН

 • 6937 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Закарпатской области двое мужчин из Таджикистана дважды пытались попасть в ЕС, в обоих случаях попытки оказались неудачными. Сначала 47-летний и 22-летний путешественники, попытались официально пересечь границу с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Однако, в связи с отсутствием у граждан Таджикистана виз, венгерские пограничники отказали им в пропуске на территорию своей страны. Отказали венгерские правоохранители и в предоставлении иностранцам статуса беженца, за которым обратились таджики, мотивируя свою просьбу тем, что они являются активными участниками митингов против власти Таджикистана.

После этого, мужчины решили дождавшись ночи, пересечь украинскую-венгерскую границу незаконным образом. Но и эта попытка оказалась неудачной. Нелегалов за 600 метров до границы задержали пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда.

Для составления административно-процессуальных документов и выяснения подробностей незаконного путешествия, иностранцев доставили в подразделение. Оценку их действиям будет определять суд.

Как сообщал УНН, в Волынской области пограничники задержали афганца и нелегала из Ганы.

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