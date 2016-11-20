На Закарпатті прикордонники затримали двох нелегальних мігрантів з Таджикистану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Закарпатті двоє чоловіків з Таджикистану двічі намагались потрапити до ЄС, в обох випадках спроби виявились невдалими. Спершу 47-річний та 22-річний мандрівники, спробували офіційно перетнути кордон з Угорщиною у пункті пропуску “Лужанка”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Проте, в зв’язку з відсутністю у громадян Таджикистану віз, угорські прикордонники відмовили їм у пропуску на територію своєї країни. Відмовили угорські правоохоронці й у наданні іноземцям статусу біженця, за яким звернулись таджики, мотивуючи своє прохання тим, що вони є активними учасниками мітингів проти влади Таджикистану.
Після цього, чоловіки вирішили дочекавшись ночі, перетнути українсько-угорський кордон в незаконний спосіб. Але й ця спроба виявилась невдалою. Нелегалів за 600 метрів до кордону затримали прикордонники відділу “Лужанка” Мукачівського загону.
Для складання адміністративно-процесуальних документів та з’ясування подробиць незаконної подорожі, іноземців доставлено до підрозділу. Оцінку їх діям визначатиме суд.
Як повідомляв УНН, на Волині прикордонники затримали афганця та нелегала із Гани.