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На Закарпатті прикордонники затримали двох нелегальних мігрантів з Таджикистану

На Закарпатті прикордонники затримали двох нелегальних мігрантів з Таджикистану

Київ • УНН

 • 6937 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Закарпатті двоє чоловіків з Таджикистану двічі намагались потрапити до ЄС, в обох випадках спроби виявились невдалими. Спершу 47-річний та 22-річний мандрівники, спробували офіційно перетнути кордон з Угорщиною у пункті пропуску “Лужанка”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Проте, в зв’язку з відсутністю у громадян Таджикистану віз, угорські прикордонники відмовили їм у пропуску на територію своєї країни. Відмовили угорські правоохоронці й у наданні іноземцям статусу біженця, за яким звернулись таджики, мотивуючи своє прохання тим, що вони є активними учасниками мітингів проти влади Таджикистану.

Після цього, чоловіки вирішили дочекавшись ночі, перетнути українсько-угорський кордон в незаконний спосіб. Але й ця спроба виявилась невдалою. Нелегалів за 600 метрів до кордону затримали прикордонники відділу “Лужанка” Мукачівського загону.

Для складання адміністративно-процесуальних документів та з’ясування подробиць незаконної подорожі, іноземців доставлено до підрозділу. Оцінку їх діям визначатиме суд.

Як повідомляв УНН, на Волині прикордонники затримали афганця та нелегала із Гани.

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