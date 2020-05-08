На Закарпатье правоохранители расследуют резкую вспышку СOVID-19 в школе-интернате
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Перечине Закарпатской области прокуратура зарегистрировала производство по сообщению СМИ о резкой вспышке СOVID-19 в школе-интернате. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Так, в рамках уголовного производства правоохранители устанавливать обстоятельства резкого вспышки СOVID-19 в Перечинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"... согласно сообщениям местных СМИ, по состоянию на 9:00 утра 8 мая, в данном учебном заведении коронавирусной инфекции диагностирован у 10 человек, связанных с этим заведением, четверо из которых являются воспитанниками школы. Дети в возрасте от 12 до 15 лет находятся под наблюдением медиков в областной детской больнице", - говорится в сообщении.
Сообщается, что предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст. 325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Напомним, ФК "Минай" из Закарпатской области объявил об одном случае заболевания футболиста коронавирусом.