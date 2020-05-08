На Закарпатті правоохоронці розслідують різкий спалах СOVID-19 у школі-інтернаті

Так, у рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюватимуть обставини різкого спалаху СOVID-19 у Перечинській ЗОШ–інтернаті для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

"…згідно повідомлень місцевих ЗМІ, станом на 9 годину ранку 8 травня, у даному навчальному закладі коронавірусну інфекцію діагностовано у 10 осіб, пов’язаних із цим закладом, четверо з яких, є вихованцями школи. Діти віком від 12 до 15 років перебувають під наглядом медиків у обласній дитячій лікарні",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередня правова кваліфікація у даному провадженні за ч.1 ст. 325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Нагадаємо, ФК "Минай" із Закарпатської області оголосив про один випадок захворювання футболіста на коронавірус.