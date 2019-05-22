На Закарпатье подтоплены более 600 га сельхозугодий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Закарпатской области по состоянию на 16:00 в результате ухудшения погодных условий подтоплены 648 га сельхозугодий. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в области, передает УНН.
"По состоянию на 16:00 22 мая на территории Закарпатской области подтоплены 648 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 3 мостовых перехода, разрушено 620 м.п. береговых на территории Иршавского, Виноградовского и Хустского районов. Также остаются подтопленными 2 домохозяйства в с. Данилово Хустского района", - говорится в сообщении.
Информация о последствиях ухудшения погодных условий уточняется.
Как сообщал УНН, в Закарпатье были подтоплены три района в связи с сильными осадками.