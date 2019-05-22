На Закарпатті підтоплено понад 600 га сільгоспугідь
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Закарпатській області станом на 16:00 внаслідок погіршення погодних умов підтоплено 648 га сільгоспугідь. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС в області, передає УНН.
"Станом на 16:00 22 травня на території Закарпатської області підтоплено 648 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 3 мостові переходи, зруйновано 620 м.п. берегоукріплень на території Іршавського, Виноградівського та Хустського районів. Також залишаються підтопленими 2 дворогосподарства у с. Данилово Хустського району", - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо наслідків погіршення погодних умов уточнюється.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті були підтоплені три райони у зв'язку з сильними опадами.