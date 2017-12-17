На Закарпатье подтопило почти 1000 домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате сильных осадков на территории Закарпатской области состоялось подтопление 983 домохозяйств в 9 районах края, передает УНН со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области.
"В результате сильных осадков на территории Закарпатской области состоялось подтопления в 9 районах края. В частности, 221 жилой дом в с.Ольховка Иршавского района (высота водного покрова до 30 см), 983 домохозяйства в следующих районах: Иршавський- 403, Хустский - 394, Тячевский - 138, Виноградовский - 41, Воловецкий - 5, Раховский - 1, Великоберезнянский - 1", - говорится в сообщении.
Также подтопило 81 подвальное помещение Ужгородский - 30, Свалявский - 16, Мукачевский - 11, Иршавский - 11 Виноградовский - 1, В. Березнянский - 5, Перечинский - 4, Межгорский - 3.
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Кроме того, 2 тыс. 405 га сельхозугодий: Иршавский - 1 тыс. 735 га, Хустский - 420 га, Виноградовский - 250 га и 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2 тыс. 100 м (высота водного покрова 10-20 см), частично повреждены 2 мостовые переправы местного значения.
Спасательная служба заявила, что жертв и пострадавших нет.
На территории Закарпатской области паводковая ситуация в верхних течениях рек Латорица, Тиса, Старая стабилизировалась.
По прогнозам Гидрометцентра 17-18 декабря в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском, Хустском, Виноградовском, Иршавском районах ожидается прохождение максимальных уровней воды без катастрофических последствий.
Сейчас ситуация находится на контроле ГСЧС.
Как сообщал УНН, из-за паводка на Закарпатье эвакуировали почти полторы сотни человек.