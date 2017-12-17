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На Закарпатті підтопило майже 1000 дворогосподарств

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок сильних опадів на території Закарпатської області відбулось підтоплення 983 дворогосподарств у 9 районах краю, передає УНН з посиланням на ДСНС у Закарпатській області.

"Внаслідок сильних опадів на території Закарпатської області відбулось підтоплення у 9 районах краю. А саме, 221 житловий будинок у с. Вільхівка Іршавського району (висота водного покрову до 30 см), 983 дворогосподарства в наступних районах: Іршавський– 403, Хустський – 394, Тячівський – 138, Виноградівський – 41, Воловецький – 5, Рахівський – 1, Великоберезнянський – 1," - йдеться в повідомленні.

Також підтопило 81 підвальне приміщення: Ужгородський – 30, Свалявський – 16, Мукачівський – 11, Іршавський – 11, Виноградівський – 1, В.Березнянський – 5, Перечинський – 4, Міжгірський – 3.

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Крім того, 2 тис. 405 га сільгоспугідь: Іршавський – 1 тис. 735 га, Хустський – 420 га, Виноградівський – 250 га і 8 ділянок автомобільних доріг загальною протяжністю 2 тис. 100 м (висота водного покрову 10-20 см), частково пошкоджено 2 мостові переправи місцевого значення.

Рятувальна служба заявила, що жертв та постраждалих немає.

На території Закарпатської області паводкова ситуація у верхніх течіях річок Латориця, Тиса, Стара стабілізувалася.

За прогнозами Гідрометеорологічного центру 17-18 грудня в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Хустському, Виноградівському, Іршавському районах очікується проходження максимальних рівнів води без катастрофічних наслідків.

Наразі ситуація перебуває на контролі ДСНС.

Як повідомляв УНН, через паводок на Закарпатті евакуювали майже півтори сотні людей.

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