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На Закарпатье подросток исчез по пути из лицея домой

Киев • УНН

 • 12391 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Мукачевские правоохранители разыскивают без вести пропавшего парня на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье подросток исчез по пути из лицея домой

"Исчез 16-летний Павел Меденци. После занятий парень покинул лицей, в котором учится, и по настоящее время домой не вернулся. Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить об этом на линию "102", - сообщили в полиции.

Как отмечается, сообщение от мужчины о том, что его приемный сын, 16-летний Павел Меденци, студент профессионально-технического лицея, после занятий вышел из помещения лицея и домой не вернулся, правоохранители получили вчера, 27 января, в 21:50. "Ранее неоднократно исчезал, но самостоятельно возвращался домой", - добавили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области пропавшего подростка нашли мертвым в поле.

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