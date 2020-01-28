На Закарпатье подросток исчез по пути из лицея домой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Мукачевские правоохранители разыскивают без вести пропавшего парня на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"Исчез 16-летний Павел Меденци. После занятий парень покинул лицей, в котором учится, и по настоящее время домой не вернулся. Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить об этом на линию "102", - сообщили в полиции.
Как отмечается, сообщение от мужчины о том, что его приемный сын, 16-летний Павел Меденци, студент профессионально-технического лицея, после занятий вышел из помещения лицея и домой не вернулся, правоохранители получили вчера, 27 января, в 21:50. "Ранее неоднократно исчезал, но самостоятельно возвращался домой", - добавили в полиции.
Напомним, в Тернопольской области пропавшего подростка нашли мертвым в поле.