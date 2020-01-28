На Закарпатті підліток зник дорогою з ліцею додому
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Мукачівські правоохоронці розшукують безвісти зниклого хлопця на Закарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
"Зник 16-річний Павло Меденці. Після занять хлопець покинув ліцей, в якому навчається, та по теперішній час додому не повернувся. Поліцейські звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце перебування неповнолітнього, повідомити про це на лінію "102", - повідомили у поліції.
Як зазначається, повідомлення від чоловіка про те, що його прийомний син, 16-річний Павло Меденці, студент професійно-технічного ліцею, після занять вийшов з приміщення ліцею та додому не повернувся, правоохоронці отримали вчора, 27 січня, о 21:50. "Раніше неодноразово зникав, але самостійно повертався додому", - додали у поліції.
Нагадаємо, на Тернопільщині зниклого підлітка знайшли мертвим у полі.