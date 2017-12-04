На Закарпатье перевернулся автобус с почти 50-ю пасажирами

Событие произошло в ночь на 4 декабря.

“В оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили о том, что в населенном пункте Верхняя Грабовница Воловецкого района пассажирский автобус „Неоплан“ съехал в кювет. Транспортное средство осуществляло перевозку людей сообщением „Одесса — Бари (Италия)“. На момент аварии в автобусе находилось 46 путешественников. Никто из пассажиров не пострадал. Впоследствии они продолжили путешествие по указанному маршруту. Для этого фирма-перевозчик прислала другой транспорт”, — говорится в сообщении.

С дорожной ловушки автобус освобождали спасатели.

Детали происшествия выясняют соответствующие службы.

Напомним, 3 декабря во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие.