На Закарпатье перевернулся автобус с почти 50-ю пасажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Пассажирский автобус сообщением “Одесса-Бари (Италия)” вылетел в кювет на Закарпатье. В это время в автобусе находилось 46 человек. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Закарпатской области, передает УНН.
Событие произошло в ночь на 4 декабря.
“В оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили о том, что в населенном пункте Верхняя Грабовница Воловецкого района пассажирский автобус „Неоплан“ съехал в кювет. Транспортное средство осуществляло перевозку людей сообщением „Одесса — Бари (Италия)“. На момент аварии в автобусе находилось 46 путешественников. Никто из пассажиров не пострадал. Впоследствии они продолжили путешествие по указанному маршруту. Для этого фирма-перевозчик прислала другой транспорт”, — говорится в сообщении.
С дорожной ловушки автобус освобождали спасатели.
Детали происшествия выясняют соответствующие службы.
Напомним, 3 декабря во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие.