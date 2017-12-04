На Закарпатті перевернувся автобус з майже 50-ма пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Пасажирський автобус сполученням “Одеса-Барі (Італія)” злетів у кювет на Закарпатті. В цей час в автобусі знаходилося 46 людей. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Закарпатської області, передає УНН.
Подія трапилася в ніч на 4 грудня.
“До оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили про те, що в населеному пункті Верхня Грабівниця Воловецького району пасажирський автобус „Неоплан“ з’їхав у кювет. Транспортний засіб здійснював перевезення людей сполученням „Одеса — Барі (Італія)“. На момент аварії в автобусі перебувало 46 подорожуючих. Ніхто з пасажирів не постраждав. Згодом вони продовжили подорож за вказаним маршрутом. Для цього фірма-перевізник надіслала інший транспорт”, — йдеться у повідомленні.
Із дорожньої пастки автобус визволяли рятувальники.
Деталі події з’ясовують відповідні служби.
Нагадаємо, 3 грудня на Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі.