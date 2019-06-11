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На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

Киев • УНН

 • 13951 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются грозы. Об этом УНН сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.

На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час, в течение дня и вечером на большей части территории Закарпатской области ожидаются грозы, в отдельных пунктах значительные ливневые дожди, град. Во время грозы местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - сообщил Манивчук.

Напомним, в ближайшие три дня без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременные дожди с грозами.

Как сообщал УНН, в Киеве и области на этой неделе будет очень жарко.

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