На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час, в течение дня и вечером на большей части территории Закарпатской области ожидаются грозы, в отдельных пунктах значительные ливневые дожди, град. Во время грозы местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - сообщил Манивчук.

Напомним, в ближайшие три дня без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременные дожди с грозами.



Как сообщал УНН, в Киеве и области на этой неделе будет очень жарко.