На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються грози. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
"В найближчу годину, протягом дня та ввечері на більшій частині території Закарпатської області очікуються грози, в окремих пунктах значні зливові дощі, град. Під час грози місцями шквалисте посилення вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомив Манівчук.
Нагадаємо, у найближчі три дні без опадів, лише в Карпатському регіоні в денні години окремі короткочасні дощі з грозами.
Як повідомляв УНН, у Києві та області цього тижня буде дуже спекотно.