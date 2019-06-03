На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час, во второй половине дня и вечером по Закарпатской области и по городу Ужгород ожидаются грозы, в отдельных пунктах значительные кратковременные дожди, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.