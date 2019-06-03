На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються грози. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
"В найближчу годину, в другій половині дня та ввечері по Закарпатській області та по місту Ужгород очікуються грози, в окремих пунктах значні короткочасні дощі, град. Під час грози шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, середня місячна температура у червні цього року в Україні прогнозується на рівні від 18° до 22°, тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.