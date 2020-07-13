На Закарпатье кровати в больницах второй и третьей волны почти на 90% заполнены больными COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Закарпатской области в больницах второй и третьей волны кровати почти на 90% заполнены больными COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"Почти на 90 процентов заполнены кровати пациентами, страдающими COVID-19 в больницах второй и третьей волны. Эти учреждения были включены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.
Сообщается, что интенсивный прирост, увеличение случаев на коронавирусную инфекцию в области медики фиксируют последние три недели.
"Сейчас область больше всего нуждается в кислородных концентраторах. На сегодня 40 таких аппаратов нужно для медицинских учреждений второй и третьей волны", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.