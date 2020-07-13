На Закарпатті ліжка в лікарнях другої та третьої хвилі майже на 90% заповнені хворими на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. В Закарпатській області у лікарнях другої та третьої хвилі ліжка майже на 90% заповнені хворими на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
"Майже на 90 відсотків заповнені ліжка пацієнтами, які хворіють на COVID-19 у лікарнях другої та третьої хвилі. Ці заклади було долучено до прийому хворих на коронавірус 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що інтенсивний приріст, збільшення випадків на коронавірусну інфекцію в області медики фіксують останні три тижні.
"Наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів. Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу – 612.