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На Закарпатті ліжка в лікарнях другої та третьої хвилі майже на 90% заповнені хворими на COVID-19

На Закарпатті ліжка в лікарнях другої та третьої хвилі майже на 90% заповнені хворими на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. В Закарпатській області у лікарнях другої та третьої хвилі ліжка майже на 90% заповнені хворими на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

"Майже на 90 відсотків заповнені ліжка пацієнтами, які хворіють на COVID-19 у лікарнях другої та третьої хвилі. Ці заклади було долучено до прийому хворих на коронавірус 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інтенсивний приріст, збільшення випадків на коронавірусну інфекцію в області медики фіксують останні три тижні.

"Наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів. Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу – 612.

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