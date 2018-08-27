На Закарпатье ликвидировали канал продажи огнестрельного оружия из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Военные прокуроры перекрыли канал передачи огнестрельного оружия и боеприпасов через экспресс-почту. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
“В ходе проведенных мероприятий уже изъято стрелковое оружие, боеприпасы производства стран Евросоюза и отечественного производства: 10 пистолетов, 2 пистолета-пулемета, 11 винтовок, 2 РПГ, пластид, тротил, 23 гранаты с запалами к ним различной степени поражения, устройства для ведения бесшумной стрельбы, патроны в большом количестве”, - говорится в сообщении.
Следователи военной прокуратуры Ужгородского гарнизона задокументировали факт передачи жителем Закарпатья огнестрельного оружия, устройства для ведения бесшумной стрельбы и боеприпасов 23 августа 2018 года.
Установлено, что правонарушитель пытался передать почтовым отправлением через одну из компаний, занимающейся доставкой, киевлянину пистолет марки Ceska Zbrojovka модели CZ, устройство для ведения бесшумной стрельбы к нему и десятки боеприпасов. После получения указанной посылки отправитель и получатель были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Спецоперация проводилась совместно со следователями следственного отдела Управления СБУ в Закарпатской области и отделом БКОП УСБУ в Закарпатской области. Первоочередные следственные (розыскные) действия, обыски по местам проживания фигурантов дела и местами возможного хранения другого огнестрельного оружия пока продолжаются и проводятся с привлечением спецподразделения “А” СБУ.
По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении правонарушителям о подозрении и обращении в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 23 августа сотрудники СБУ совместно с правоохранительными органами Республики Польша перекрыли канал контрабандного ввоза в Украину оружия из европейских стран.