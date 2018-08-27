На Закарпатті ліквідували канал продажу вогнепальної зброї із ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Військові прокурори перекрили канал передачі вогнепальної зброї та боєприпасів через експрес-пошту. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“У ході проведених заходів уже вилучено стрілецьку зброю, боєприпаси виробництва країн Євросоюзу та вітчизняного виробництва: 10 пістолетів, 2 пістолета-кулемета, 11 гвинтівок, 2 РПГ, пластид, тротил, 23 гранати із запалами до них різного ступеня ураження, пристрої для безшумної стрільби, набої у великій кількості”, — йдеться у повідомленні.
Слідчі військової прокуратури Ужгородського гарнізону задокументували факт передачі мешканцем Закарпаття вогнепальної зброї, пристрою для ведения безшумної стрільби та боєприпасів 23 серпня 2018 року.
Установлено, що правопорушник намагався передати поштовим відправленням через одну з компаній, що займається доставкою, киянину пістолет марки Ceska Zbrojovka моделі CZ, пристрій для ведення безшумної стрільби до нього та десятки боєприпасів. Після отримання вказаної посилки відправника та отримувача затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Спецоперація проводилася спільно зі слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області та ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області. Першочергові слідчі дії, обшуки за місцями проживання фігурантів справи та місцями можливого зберігання іншої вогнепальної зброї наразі тривають і проводяться із залученням спецпідрозділу “А” СБУ.
За результатами їх проведення будуть вирішені питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, 23 серпня співробітники СБУ спільно з правоохоронними органами Республіки Польща перекрили канал контрабандного ввезення до України зброї з європейських країн.